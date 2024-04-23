Мексика пытается разобраться с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines

Правительство Мексики обсуждает с Анкарой ситуацию с отказами гражданам РФ в посадке на рейс турецкой авиакомпании Turkish Airlines. МИД североамериканской страны выразил беспокойство в связи с инцидентом, пишут «Известия».

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По данным газеты, обсуждением занимается посольство страны в Турции и консульство в Стамбуле. В переговорах участвуют турецкое правительство и авиакомпания.

Чтобы попытаться найти решение этой проблемы, которая, надо отметить, затрагивает не только российских граждан, но и путешественников других национальностей, — уточнили в МИД Мексики.

Сотрудники Turkish Airlines 19 апреля отказались пускать россиянина на борт самолета, который должен был следовать в Мексику из Стамбула. Турист из Санкт-Петербурга отметил, что на руках имел все необходимые документы. По его словам, еще несколько российских граждан не смогли покинуть Турцию.

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru объяснял порядок действий при недопуске на рейсы в страны Латинской Америки через Стамбул. Эксперт заявил, что гражданам России необходимо незамедлительно обратиться в турецкую авиакомпанию с письменной претензией. Также нужно указать размер понесенных расходов и потребовать возмещения средств.