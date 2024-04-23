Специалист оценил перспективы судов с Turkish Airlines по отказам в перелетах в Латинскую Америку

У российских граждан, которым авиакомпания Turkish Airlines под разными предлогами отказывает в посадке на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку, есть шансы добиться правды в судах, но в целом это не изменит ситуацию, считает вице-президент РСТ, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

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«С большой долей вероятности Turkish Airlines удастся доказать, что авиакомпания действует в рамках установленных у нее внутренних регламентов и правил безопасности. При этом не исключено, что в отдельных случаях пассажиры смогут подтвердить факт нарушения своих прав и взыскать с перевозчика убытки в рамках российского законодательства. Однако единичные судебные решения ситуацию с недопусками на рейсы в целом не исправят», – считает специалист.

По его мнению, проблему предвзятого отношения к пассажирам можно решить только на политическом уровне, в рамках межгосударственных отношений и договоренностей по авиаперевозке.

Подавать иски по своему месту жительства в отношении Turkish Airlines о возмещении материального и морального ущерба порекомендовало посольство РФ в Турции. В диппредставительстве отметили, их сотрудников не допускают в транзитную «чистую» зону аэропорта Стамбула, из-за чего невозможно отстаивать права наших граждан на месте. Обращается внимание и на некорректное поведение представителей авиакомпании, которые не дают письменных объяснений причин отказа в посадке. По свидетельствам очевидцев, некоторым пассажирам попросту выписывают справку о том, что они якобы не явились на рейс.

Ранее мы писали о том, что РФ запросила от Turkish Airlines, а также от МИД Турции официальных разъяснений по поводу отказов в посадке на рейсы российским гражданам, следующим в Латинскую Америку через аэропорт Стамбула. Кроме того, в Совете по правам человека при Президенте РФ рассчитывают, что турецкие власти дадут оценку фактам нарушения авиакомпанией права на свободу перемещения россиян.