Выгонявшая россиян с рейсов компания закрыла продажи билетов в Мексику из России

Авиакомпания Turkish Airlines, выгонявшая россиян с рейсов в Латинскую Америку, остановила продажи билетов в Мексику из городов России. Об этом пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

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По данным источника, на сайте компании закрыта возможность купить билеты в Канкун из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

«На выбранную вами дату и маршрут у нас нет ни одного рейса, или все наши билеты были распроданы», — говорится в уведомлении на портале.

При этом авиабилеты в Мексику из Стамбула по-прежнему продаются. Кроме того, у Turkish Airlines можно купить билеты в другие страны Латинской Америки, например, в Аргентину.

Авиакомпания Turkish Airlines стала отказывать российским туристам в перелетах в Мексику. Над решением этой проблемы сейчас работают власти России, Турции и Мексики. Дмитрий Песков ранее выразил уверенность, что благодаря дружбе с Анкарой этот вопрос удастся урегулировать.