АТОР назвала шесть стран, которые россияне могут посещать без загранпаспорта

Россиянам в этом году лучше брать в заграничный отпуск доллары или евро, сообщил изданию Lenta.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Эксперт дал совет относительно покупки валюты для поездок.

Мой совет — валюту покупать постепенно. Мы видим, как люди подгорают на курсе, когда им нужно срочно покупать. Я всегда советую иметь дома небольшой запас и долларов, и евро, 50 на 50. Примерно за год вы знаете, что вы летом поедете на отдых за границу. Надо потихоньку, начиная примерно с осени, по 100-200 долларов или евро начинать покупать, — объяснил Мкртчян.

По его словам, запас евро или долларов поможет, если планы резко изменились. Эксперт считает, что делать покупать национальные валюты невыгодно, так как в этих странах «идет девальвация».

Можно ехать, конечно, и в Турцию. Но они принимают не по 90 рублей за доллар, как в России, а по 120. А так принимают охотно, но вы потеряете на курсе, — заключил Мкртчян.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что на сегодняшний день есть шесть стран, которые граждане России могут посещать без загранпаспорта и оформления визы. Среди них Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Абхазия и Южная Осетия.