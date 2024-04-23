Российские дипломаты советуют туристам, не улетевшим в Мексику, судиться с Turkish Airlines

Посольство РФ в Турции выпустило рекомендации российским гражданам, направляющимся транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки. Поводом для этого стали участившиеся случаи недопуска граждан нашей страны на рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Мексику.

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Дипмиссия советует туристам, оказавшимся в такой ситуации, подавать в суд на Turkish Airlines по месту жительства для возмещения материального и морального ущерба. Обращение в турецкий суд, скорее всего, не имеет перспектив, считают в посольстве.

Гражданам РФ, которым было отказано в посадке на рейс в Стамбуле, стоит незамедлительно обратиться в Генконсульство России в этом городе по телефону экстренной связи +90 (530) 941-03-68 и электронной почте stambul@mid.ru и сообщить о произошедшем. Далее необходимо на месте потребовать письменное подтверждение об отказе в посадке на рейс и направить письменный запрос в авиакомпанию для получения документального подтверждения произошедшего, по возможности, с указанием его причин. Во время разговора с сотрудниками авиакомпании необходимо вести фото- и видеосъемку для получения дополнительных доказательств произошедшего.

В посольстве в курсе, что представители турецкой авиакомпании не дают никаких письменных объяснений по поводу причин происходящего, а порой ведут себя откровенно некорректно. Однако представители дипмиссии ограничены в своих действиях на месте событий, поскольку:

«сотрудники российских консульских загранучреждений до сих пор не имеют права прохода в транзитную "чистую" зону аэропорта, чтобы на месте осуществлять свои обязанности по защите прав и интересов граждан Российской Федерации».

Ранее TourDom.ru писал, что РФ запросила разъяснения по отказам россиянам в транзите в Латинскую Америку