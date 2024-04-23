Аэропорт Дубая вернулся к полноценной работе после рекордных ливней

Международный аэропорт Дубая вернулся к полноценной работе после обрушившихся на ОАЭ рекордных ливней. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

© Lenta.ru

Представители авиагавани популярного курортного города заявили, что сбои, вызванные выпадением мощного количества осадков, уже устранены.

«Дороги вокруг аэропорта расчищены, — отметили они. — Расписание рейсов восстановлено до 1,4 тысячи рейсов в день».

Более того, в настоящее время дубайский аэропорт совместно с авиаперевозчиками отправляет пассажирам не доставленный ранее багаж. Ожидается, что этот процесс займет примерно сутки.

Ранее в апреле стало известно, что туроператоры вывезли из ОАЭ почти всех россиян, застрявших там из-за ливней 16-17 апреля. Сейчас в курортной стране остаются только те туристы, которые не смогли сесть на рейсы из-за овербукинга в выходные. Им предстоит вылететь домой 23 апреля.