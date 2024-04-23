В АТОР назвали страны, которые россияне могут посещать без загранпаспорта
В Ассоциации туроператоров России перечислили шесть стран, которые российские граждане могут посещать без загранпаспорта и оформления визы.
Об этом говорится на сайте АТОР.
В список стран, для путешествия в которые россиянам не нужны загранпаспорта и визы, вошли Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Абхазия и Южная Осетия.
Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН заявил о «буме» внутреннего туризма в России.