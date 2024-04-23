Россиянам дали совет насчет покупки валюты для поездок в отпуск

Россиянам в 2024 году стоит брать в отпуск за границу доллары или евро, считает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В разговоре с «Лентой.ру» он дал совет насчет покупки валюты для поездок на отдых.

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«Мой совет — валюту покупать постепенно. Мы видим, как люди подгорают на курсе, когда им нужно срочно покупать. Я всегда советую иметь дома небольшой запас и долларов, и евро, 50 на 50. Примерно за год вы знаете, что вы летом поедете на отдых за границу. Надо потихоньку, начиная примерно с осени, по 100-200 долларов или евро начинать покупать. Зачастую вы не знаете, куда поедете. Вдруг вы решите поехать в Египет — туда надо с долларами ехать, а например, на Кубу лучше ехать с евро», — отметил он.

По словам аналитика, запас долларов или евро поможет в том случае, если планы резко поменялись, и вместо одной страны решено поехать в другую. Он также считает, что делать запасы национальных валют крайне невыгодно.

«Ни в коем случае национальные валюты скупать не надо, потому что всех странах идет девальвация. (...) Не надо держать дома никакие национальные валюты, — Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России, — С рублями можно ехать в Абхазию и в Белоруссию — две страны, куда я буду рекомендовать ехать с рублями. Можно ехать, конечно, и в Турцию. Но они принимают не по 90 рублей за доллар, как в России, а по 120. А так принимают охотно, но вы потеряете на курсе», — заключил он.

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