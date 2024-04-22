Посольство рекомендовало россиянам подумать об отказе от услуг Turkish Airlines

Авиакомпания продолжает снимать наших соотечественников с рейсов в страны Латинской Америки. Для разъяснения ситуации российское посольство в Анкаре направляло официальные запросы в МИД Турции, однако ответов так и не поступило.

«Проблема существует. Нам непонятно, насколько турецкие власти осознают всю её серьёзность»,— говорится в сообщении пресс-службы российского посольства.

Случаи, когда нашим соотечественникам, которые следуют транзитом через аэропорт Стамбула в Латинскую Америку, отказывают в посадке на рейс, фиксируются в течение нескольких недель.

Турецкая авиакомпания объясняла такую политику якобы ужесточением правил на приём россиян в странах Латинской Америки. Их перечень Turkish Airlines опубликовала на своём сайте на английском и турецком языках. Однако от публикации на русском по непонятным причинам отказалась.