Туристам предложили нудистский круиз за три миллиона рублей

Британским туристам предложили нудистский круиз с купанием нагишом и посещением тропических островов. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

Уточняется, что корабль под названием «Большая обнаженная лодка» отправится к Багамским островам в 2025 году. Во время плавания отдыхающие смогут «насладиться бирюзовой водой и палящим солнцем и заняться водными видами спорта». Номера в круизе стоят от двух тысяч долларов (около 186 тысяч рублей) до 33 тысяч долларов (более трех миллионов рублей) с человека.

По данным издания, на корабле достаточно места для 2,3 тысячи человек. Там есть открытая палуба, множество ресторанов с французской, итальянской, бразильской и азиатской кухнями, а также спа-салон, магазины, вечерние бары и казино.

Гостей круиза для нудистов попросят соблюдать несколько правил. Например, им нельзя будет носить нижнее белье и фетиш-одежду. Кроме того, в обеденных зонах отдыхающим нужно будет «прикрыть грудь, ягодицы и гениталии». Также не разрешается никого фотографировать и снимать на видео без их согласия.

В марте участница круиза для свингеров под названием «Искушение» показала видео «игровой комнаты» для пар. На размещенных кадрах видно большое помещение с множеством матрасов разной формы с белыми простынями.