Жители Тенерифе протестуют против нашествия туристов

Жители испанского острова Тенерифе вышли на улицы, протестуя против взрывного роста массового туризма. Из-за отдыхающих цены на недвижимость бьют все рекорды, новые строящиеся отели уже не оставляют места для возведения жилых домов, на дорогах пробки, а пляжи завалены мусором.

Требования коренных обитателей Тенерифе просты: они не хотят, чтобы "остров погиб". Несмотря на то, что на долю туризма приходится 35 процентов ВВП Канарских островов, протестующие уверены, что путешественники не приносят пользы. Особенное раздражение вызывают туристы из Британии, известные традиционно несдержанным поведением на отдыхе и любовью к дешевому пиву. Британцы, кстати, в интернете достаточно заносчиво отнеслись к новостям из Тенерифе. Множество комментариев сводились к одному: "Заткнитесь, ведь мы платим вам деньги".

Протестующие жители Тенерифе требуют, чтобы власти ограничили приток путешественников и больше внимания уделяли поддержке местных жителей и защите окружающей среды. В качестве одной из мер предлагается полностью запретить покупку недвижимости иностранцами. Доказывая, что текущая ситуация с туризмом близка к катастрофе, островитяне ссылаются на статистику. За прошлый год на остров, где живет чуть более двух миллионов человек приехали 14 миллионов туристов. Местные власти гордятся такими показателями, хотя и признают, что нужно принимать какие-то меры, в первую очередь, касающиеся контроля над рынком краткосрочного жилья. Кроме того, прорабатывается вопрос о введении дополнительного ежедневного налога с туристов за пребывание на курорте, который впоследствии направят для защиты экологии.

С похожей ситуацией с туристами сталкивается и нидерландский Амстердам, куда ежегодно приезжают более 25 миллионов человек. Власти уже запретили строительство новых отелей и даже запустили специальную "рекламную кампанию", направленную на то, чтобы сделать город менее привлекательным у путешественников. Здесь тоже не очень любят британцев, приезжающих ради веселого времяпрепровождения в кварталах "красных фонарей" и "кофешопах".

Долгую борьбу с туристами ведет итальянская Венеция. Ранее город ввел ограничения на вход в венецианский порт круизных лайнеров. Теперь, чтобы попасть в центр города, придется платить пять евро в день, а также пройти специальную регистрацию. Также решили поступить и в местечке Комо, расположенном на берегах живописного озера. Недовольны засильем туристов на Бали: власти Индонезии думают, как перераспределить турпотоки в другие курорты страны.