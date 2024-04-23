Заметное снижение цен на авиабилеты привели к буму продаж туров в Европу

Россияне стали массово интересоваться отдыхом в Европе. Причем самыми популярными являются «комбинированные туры» с возможностью побывать сразу в нескольких странах ЕС. Основная причина тому — заметное снижение цен на авиабилеты, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире Радио «Комсомольская правда».

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Как отметил собеседник, стоимость билетов на самолеты во многие курортные страны Европы упала аж в три раза. Если еще пару лет назад вывести семью на отдых обошлось бы в 300-350 тысяч рублей, то теперь это можно сделать всего за 150 тысяч.

«Люди хотят в Европу, а она сильно подешевела. Если два года назад билет Москва-Афины, Москва-Рим или Москва-Ларнака стоил чуть ли не 100, а то и 120 тысяч рублей за человека, то сейчас билеты через Ереван или Тбилиси стоят 40-50 тысяч рублей. То есть билеты подешевели на все: на Кипр, Грецию, Италию, Испанию», — объяснил собеседник.

Также свою роль в возросшей популярности отдыха в Европе сыграли послабления визовых правил. Некоторые страны ЕС стали охотнее выдавать документы российским гражданам.

Как сообщалось ранее, российские дипломаты направили официальные обращения в МИД Турции и офис Turkish Airlines в связи со сложностями россиян при транзите через Стамбул в страны Латинской Америки.