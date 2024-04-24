Россияне могут отправиться в 100 стран без виз или по упрощенной схеме

Россиянам доступны 100 стран, куда они могут отправиться без виз или по упрощенному визовому режиму, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, передает РИА Новости.

© unsplash

Так, среди стран популярные Турция и Объединенные Арабские Эмираты, а также и менее востребованные - Тунис, Марокко.

Также помимо этого из России понятная логистика перелета в страны Ближнего Востока, добавил Горин.

Российский союз туриндустрии также сообщил о том, что срок оформления шенгенских виз для российских туристов увеличился до 60 дней.

Отмечается, что сейчас растет спрос на поездки в Европу, однако консульства не расширяют возможности для обработки документов. Таким образом, растет загруженность визовых центров и консульских служб. Ситуация осложняет жизнь туристам, желающим отправиться в групповое путешествие с привязкой к срокам поездки. В РСТ отметили, что сложности с записью на подачу документов зафиксировали в визовых центрах Италии и Испании, передает «Радиоточка НСН».