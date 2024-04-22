Туристам из Калининграда нашли новую авиакомпанию для полетов в Турцию

Туроператоры нашли замену авиакомпании Southwind, которой запретили летать через воздушное пространство ЕС, для перевозки туристов из Калининграда в Анталью. Клиенты, забронировавшие туры у Pegas Touristik, Anex и Coral Travel, полетят в Турцию на чартерах бюджетного перевозчика Tailwind Airlines. При этом, как уточнили в Pegas Touristik, доплачивать за ранее забронированные туры туристам не придется, если, конечно, количество ночей осталось неизменным.

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«Anex поставил с 28 апреля рейсы в Турцию, пока будут летать 3 раза в неделю, но в мае расписание должно скорректироваться. Сейчас идет перебронирование на эти рейсы», – рассказала TourDom.ru исполнительный директор калининградского турагентства «Турне-Транс Тревел» Наталья Глусцова.

При этом, по ее словам, туристы, которые должны были вылететь в Турцию 24 и 25 апреля рейсами Southwind, будут добираться до Антальи по другой схеме: «До Москвы на чартере авиакомпании Nordwind, а дальше в Турцию уже на самолетах Southwind».

В конце мая для жителей Калининградской области появится еще одна возможность улететь в Турцию – 22-го числа начинается чартерная программа туроператора Fun & Sun. Рейсы будет выполнять еще один турецкий перевозчик – Corendon Airlines. Продажи, как сказала Наталья Глусцова, уже пошли, спрос в целом на Турцию большой, несмотря на высокие цены. Однако перебронирований на Fun & Sun клиентов других туроператоров после того, как стало известно, что Southwind в Турцию не полетит, не было. Большая часть калининградских туристов, купивших путевки у Pegas Touristik, Anex и Coral Travel, по словам представителей розницы, до последнего ждали, чем решиться вопрос с заменой перевозчика. Некоторые же предпочли поменять Турцию на Египет, куда из Калининграда с 7 апреля летают чартеры авиакомпании Al Masria.

Добавим, что в распоряжении перевозчика Tailwind Airlines 7 боингов моделей 737-800 и 737-400.