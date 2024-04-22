Авиабилеты на международные рейсы летом заметно подорожают

В диалоге с URA.RU эксперт пояснил, что цены поднимутся в международных линиях, а зависеть они будут от спроса и динамики бронирования. Чем больше желающих – тем больше цена. Россияне вполне могут столкнуться с этой проблемой, так как из-за ограничений жители страны предпочитают отдых в ограниченном списке стран: Турция, Египет, ОАЭ и, конечно, курорты России.

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Уже в первом квартале 2024 года цены на перелеты по России выросли на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, куда поедут российские туристы на майские праздники. Составлен топ-10 самых популярных мест для отдыха россиян.И первые места с большим отрывом традиционно заняли Москва (30% спроса) и Санкт-Петербург (21%).