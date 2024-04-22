Число поездок россиян в Грузию в I квартале, сократилось на 16,1%

Граждане России с января по март текущего года осуществили более 215 тыс. поездок в Грузию, что на 16,1% меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальной службой статистики Грузии.

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По данным ведомства, среди всех стран наибольшее число раз Грузию в первом квартале посещали из Турции - 254 577 тыс. раз. Это составляет 19,5% общего числа зарубежных визитов в страну и превышает на 17,6% аналогичные данные прошлого года. Россия на втором месте - в первом квартале из РФ зафиксировано 215 468 визитов (16,5% общего числа).

Всего в Грузию с января по март совершено 1,3 млн визитов из-за рубежа. После Турции и России чаще всего страну посещали жители Армении, Азербайджана и Израиля. 81,4% визитов носили туристический характер, в остальных случаях это были однодневные посещения страны. Более 60% визитов было совершено в Грузию по суше, 38,7% - воздушным транспортом.