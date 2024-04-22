Рост туристических визитов в Грузию в первом квартале составил 11% в годовом выражении

Более 930 тыс. туристических визитов было осуществлено в Грузию в I квартале текущего года, что на 11% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщила Национальная администрация туризма Грузии.

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По данным ведомства, число туристических визитов с января по март составило 938 644. Это на 11% выше соответствующего показателя прошлого года и на 6,4% выше данных допандемийного 2019 года.

Также, как сообщает Администрация туризма, общее число визитов из-за рубежа в первом квартале достигло 1,3 млн, что на 7,6% превышает показатель прошлого года и на 80,4% - статистику 2019 года.

Ведомство поясняет, что, согласно методологии подсчета, рекомендованной Всемирной администрацией туризма, статистика международных путешествий и туристических посещений страны подразумевает завершенные визиты.