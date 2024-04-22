Аэропорт Челябинска возобновляет рейсы в Анталию

Аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова с 26 апреля возобновляет авиаперелеты в Анталию — курорт Турции. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

© unsplash

«Авиакомпании „Southwind Airlines“ и „АЗУР эйр“ приступают к выполнению рейсов из Челябинска в Анталью — самый известный турецкий курорт. Первый рейс авиакомпании „Southwind Airlines“ отправится уже 26 апреля», — уточнили в telegram-канале аэропорта Челябинска.

В пресс-службе отметили, что рейсы будут выполняться до конца лета на трех видах самолетов. Доступны Boeing 737-800 с компоновкой 189 кресел и Airbus А321 с салонами в 220/240 кресел, а с 28 апреля Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров.

Аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова с 31 марта сменил расписание на летнее. В 2024 году сохраняются традиционные и самые востребованные линии, а также открываются южные направления.