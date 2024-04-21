Вылет рейса Pegasus из Москвы в Стамбул задерживается на 15 часов

Рейс авиакомпании Pegasus Airlines должен был отправиться из Внуково в Стамбул еще в 15:05, однако полетит в лучшем случае завтра в 6 утра. Во всяком случае такое время показывает сейчас онлайн-табло аэропорта.

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«Вылет несколько раз откладывали, по 20–30 минут. В итоге, когда перенесли на 18:00, нам сообщили, забирайте багаж и подходите на регистрацию», – рассказал TourDom.ru один из пассажиров, подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Однако самолет так и не полетел. Узнать какую-то информацию было сложно, поскольку представителей авиакомпании в аэропорту не оказалось. Когда же удалось дозвониться до Pegasus, там обрадовали: сказали, что ждут деталь, мол, ночью ее должны привезти, и вылет назначили на 6 утра понедельника. При этом ни питания, ни напитков предоставлено не было, а вопрос с гостиницей пока решен только для граждан России – примерно в 19:30 их заселили в отель Hilton возле аэропорта.

«Что касается тех пассажиров, кто имеет гражданство других стран, то им объявили: потом будут собирать посадочные и обзванивать гостиницы», – пояснил подписчик.

Кстати, некоторые из путешественников были бы не прочь перерегистрироваться на другие рейсы в Турцию, в частности, на ночной вылет все той же авиакомпании Pegasus в Анталью (PC 1577, вылет в 02:20). «Однако люди не могут этого сделать, поскольку числятся зарегистрированными на рейс. А числиться можно очень долго, хоть двое суток, пока рейс задерживается и не отменен», – сказал наш собеседник.

Редакция TourDom.ru направила официальный запрос в авиакомпанию Pegasus Airlines с просьбой прокомментировать задержку рейса.