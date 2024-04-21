Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за недопуска на рейс в Мексику

Российский турист по имени Глеб потерял минимум 450 тысяч рублей из-за отказа турецкой авиакомпании Turkish Airlines в допуске на рейс в Мексику. Об этом он заявил РИА Новости.

По словам туриста, который собирался на концерт Мадонны в Мехико, по пути из Санкт-Петербурга в Стамбул не возникало проблем. В ходе проверки на стойке регистрации ему выдали посадочный билет.

«Уже на пересадке в Турции сотрудники компании Gözen Security не пустили на борт меня и других российских туристов. Никакой бумаги с официальным отказом мне не дали, хотя сотрудники отказали мне в услуге в одностороннем порядке. Они забрали мой посадочный билет и перечеркнули его ручкой», — сказал Глеб.

Россиянин отметил, что на авиабилеты он потратил 1690 долларов, на отели — еще 1950, а билет на концерт обошелся в 500 долларов. Также ему пришлось заплатить 650 долларов за дополнительный билет домой.

По словам Глеба, в адрес некоторых российских пассажиров звучали фразы от представителей турецкой авиакомпании на английском языке, которые можно перевести как «Русских в Мексике не ждут».

Также турист рассказал, что еще одному пассажиру с российским паспортом отказали в посадке, несмотря на британскую визу и пятилетний шенген.

Ранее генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов сообщил, что российские дипломаты направили официальные обращения в МИД Турции и офис Turkish Airlines в связи со сложностями россиян при транзите через Стамбул в страны Латинской Америки.