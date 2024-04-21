Россия отреагировала на массовые проблемы с полетами граждан в Латинскую Америку

В России тщательно следят за ситуацией с транзитом соотечественников через Турцию в Латинскую Америку. Об этом заявил генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, передает РИА Новости.

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Генконсул также отметил, что российские дипломаты ожидают от МИД Турции и руководства Turkish Airlines реакции на массовые проблемы граждан России с транзитными полетами.

Ранее стало известно, что россиян массово перестали пускать в страны Латинской Америки из Турции — за последний месяц число таких случаев достигло тысячи. Одна из пострадавших, Элина, рассказала, что собиралась лететь в Мексику через Стамбул с авиакомпанией Turkish Airways. Она уточнила, что в 2022 году уже ездила в Канкун, и тогда проблем не возникло. На этот раз сотрудники компании Gozen Security не пустили ее на рейс во время посадки.