Дипломаты призвали россиян не пользоваться услугами перевозчика. Какими будут последствия?

Международный скандал вокруг Turkish Airlines и рекомендация российских дипломатов отказаться от услуг авиакомпании вызвали вопросы: как это скажется на рейсах турецкого перевозчика в Россию? Мы обратились к экспертам.

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Отказы в посадке на рейсы – дискриминация граждан РФ, нарушение прав человека.

«Этой сферой занимается МИД, и он отреагировал: сделал запросы, выпустил соответствующее заявление. Посольство России в Анкаре рекомендовало россиянам «тщательно взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании», – описал ситуацию один из наших собеседников.

Тем не менее говорить об «ответке» со стороны России в виде ограничений рейсов турецкой авиакомпании преждевременно и даже неуместно.

Цитируем:

«Авиавласти России действуют строго в рамках межгосударственных соглашений, поэтому не стоит ждать каких-то изменений – сокращения полетных программ турецкого перевозчика в города РФ или отмены части разрешений на рейсы».

Согласен с этой позицией и главный редактор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев:

«Правовых оснований для отзыва допусков на полеты в российские города, выданных Росавиацией авиакомпании Turkish Airlines, нет».

Кроме того, ограничивать рейсы турецкого перевозчика в Россию не в интересах нашей страны. Стамбул для россиян сейчас – основной транзитный хаб не только для вылета в Латинскую Америку, но и в Европу, другие страны.

«Решать конфликт необходимо путем переговоров, разбирая каждый конкретный случай отдельно», – считает главред портала Avia.ru Роман Гусаров.

Очевидно, причина недопуска россиян на рейсы в Латинскую Америку – в миграционной политике США. Учитывая, что большой поток мигрантов идет в страну через Мексику, турецкая авиакомпания хочет снизить риски депортации.

«Если пассажира не пустят в страну прилета, перевозчик должен депортировать его за свой счет. Это 6–8 тыс. долларов в зависимости от расстояния», – отметил один из экспертов.

Проблема касается не только Мексики, но и Аргентины и, возможно, других стран Латинской Америки.

Российским туристам, направляющимся в страны Латинской Америки через Стамбул, в МИДе рекомендуют обратить внимание на правила въезда. У пассажира должны быть единый (сквозной) номер бронирования авиабилета туда и обратно, ваучер от гостиницы, а также денежные средства и кредитные карты. Если россиянин летит с целью обучения или работы, необходимо представить соответствующие документы. Наконец, авиакомпания должна получить от страны следования подтверждение на въезд пассажира, так называемый okey to board.

В случае если Turkish Airlines отказывает в посадке на рейс, МИД советует пассажиру немедленно сообщить о произошедшем в Генконсульство РФ в Стамбуле, направить письменный запрос в авиакомпанию для подтверждения факта отказа. Необходимо также документально зафиксировать ситуацию – записать разговор с представителем перевозчика, сделать фото, снять видео. В дальнейшем пассажир может подать в суд на авиакомпанию по месту своего проживания с требованием возмещения морального и материального ущерба.