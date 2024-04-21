У россиян вырос спрос на шенгенские визы и поездки в Европу летом

Интерес российских туристов к поездкам в Европу возрастает — туроператоры отмечают рост спроса на «комбинированные туры», включающие посещение нескольких стран, выяснил РБК. Количество запросов на получение шенгенских виз из России превышает возможности европейских консульств, поэтому туристы все чаще обращаются к агентам.

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Как утверждают визовые агенты и участники туристического рынка, спрос на поездки в страны ЕС увеличивается перед началом летнего сезона. Директор агентства «Да-Турс» Лилия Феоктистова сообщает о росте спроса на шенгенские визы на 20% по сравнению с прошлым годом: по ее мнению, рост спроса связан с тем, что людям начали выдавать более короткие визы.

По словам участников рынка, наиболее популярными у россиян остаются визы в Италию, Францию и Испанию, при этом сроки записи на подачу документов на визу увеличиваются. Например, на запись на визу в Испанию можно попасть только на май, в Италию — на июнь и июль. Сложности возникли также с записью на визу Франции из-за Олимпийских игр в Париже.

Ранее сообщалось, что Румыния впервые начала оформлять гражданам РФ шенгенские визы. Дипломаты со ссылкой на полученные из Бухареста разъяснения отметили, что подать заявление можно будет во всех консульствах страны на территории России. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.