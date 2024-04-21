Куда россияне чаще всего летают бизнес-классом

Россияне чаще всего летают бизнес-классом в Петропавловск-Камчатский, такие данные публикуют «Известия» на основе итогов исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip за первый квартал 2024 года.

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Исследователи проанализировали покупки билетов в бизнес-класс на российские и зарубежные авианаправления из топ-100 самых популярных у путешественников городов. В России пассажиры чаще всего покупают билеты в бизнес-класс, когда летят в Петропавловск-Камчатский (2,2% от всех заказов). В тройку лидеров также входят Петрозаводск (2,1%) и Благовещенск (2,0%).

Столица Омана Маскат – первый город на зарубежных направлениях, куда россияне чаще всего покупают билеты в бизнес-класс (22,7% от всех заказов). На втором и третьем месте – китайские города: Шанхай (16,7%) и Шэньчжэнь (15,2%). На европейскую Ниццу приходится только 11,7% заказов билетов бизнес-класса.

В марте 2024 года россияне стали на 50% чаше выбирать для себя перелеты бизнес-классом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс».