Чем Минск готов удивить туристов на майские праздники?

В Беларуси наплыв путешественников на майские праздники раскуплены все билеты на поезда и самолеты. В топе направлений – Полоцк, Беловежская пуща и, конечно, Минск. Чем столица Беларуси готова удивлять туристов, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

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Эта гостиница одна из самых популярных в столице. Она расположена в историческом центре. Всего таких в Минске больше 50. Номера раскупают на несколько месяцев вперед.

Всего несколько секунд и буквально «взлетаешь» на высоту 73 метров. На смотровой площадке отеля можно выбрать первые точки для путешествия по столице. Например, на главной реке Минска Свислочь уже готовятся к водным турам. Их откроют в конце апреля. Пока же одна из главных исторических локаций – Верхний город. Здесь был центр древнего Минска Замчище. На этом месте и зародилась столица более тысячи лет назад.

В начале XIX века такая карета-двойка ожидала Захария Корнеева. Экипаж первого минского губернатора парковался так, чтобы трудно было догадаться, куда именно он отправился. Это могло быть здание ратуши или собор. Эти места популярны у туристов и сейчас.

Музей Великой Отечественной – еще одна из популярных локаций для туристов. В этом году он отметит свою годовщину 80 лет со дня открытия. Дата для страны символичная. А формат и тема уникальны. В одном здании собрано больше 8 тысяч экспонатов.

В этом году в городе также откроют две экотропы. Остальные благоустроят. Например, в Лошицком парке. Здесь около 10 тысяч лет назад проходила граница, на которой остановился ледник. Сегодня это не только природная достопримечательность, но и одна из кинолокаций города. Сохранившаяся постройка XVI века в парке поместье местных князей.

Деревянное здание сыграло роль графской усадьбы. В фильме «Бронзовая птица» здесь пионеры искали клад. Но кроме приключений «по сценарию» парк окутали легенды. Говорят, что здесь бродит призрак белой дамы Ядвиги. Чаще всего ее видят в конце апреля. Именно в это время цветет магнолия – любимый цветок девушки.

В Ботаническом саду удалось собрать на одной площадке и местные, и экзотические растения. Здесь помогают спасти исчезающие виды и выращивают новые. В этом сезоне цветы на открытом грунте появились на несколько недель раньше. Повлияла погода.

«Наверное, это место встречи семьи. Все равно хочется чего-то такого необычного. В повседневной жизни нет такой красоты, весенней красоты», –рассказала посетитель Ботанического сада Татьяна Козина.

«Сакура очень заинтересовала. Вот ради нее еще пришли», – отметила посетительница Ботанического сада Полина Козина.

На карте белорусских путешествий – шоп-туры по национальным магазинам, экскурсии на производства карьерных самосвалов, мастер-классы в этноусадьбах и балы в исторических замках.