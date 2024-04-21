Рейсы из Омска в Ташкент убрали из расписания

Обновленную версию летнего расписания опубликовал Омский аэропорт. Если сравнивать с предыдущим вариантом, то из списка городов, куда можно было улететь из Омска, исчез Ташкент (столица Узбекистана).

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Полёты туда после большого перерыва с марта прошлого года совершала авиакомпания Uzbekistan Airways. Эта же компания осуществляет перелёты в Наманган. Этот город Узбекистана в летнем расписании остался. Ближайший рейс запланирован на 24 апреля.

Напомним, с конца марта Омский аэропорт перешёл на весенне-летнее расписание. Оно отличается от зимнего тем, что увеличено число рейсов по популярным у туристов направлениям. Больше перелётов стало в Москву, Петербург и Сочи.

Ранее мы писали о возобновлении рейса Баку - Омск – Баку. Его не было в расписании 10 лет. Первые пассажиры отправились по этому маршруту 2 апреля.

Недавно также стало известно, что в конце апреля из Омска начнут ходить автобусы в Бишкек. Первый рейс от автовокзала в Омске в столицу Кыргызстана отправится 29 апреля в 20:00.