На Канарских островах прошли массовые акции против наплыва туристов

Жители Канар протестуют против наплыва туристов. Накануне на восьми островах архипелага, а также в Мадриде и Барселоне прошли акции протеста, в которых, по данным полиции, приняло участие 20 тыс. человек, а по словам организаторов, – 50 тыс. Дошло даже до того, что несколько членов экологической организации Canarias se Agota объявило голодовку против строительства двух крупных роскошных комплексов на юге Тенерифе.

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«Мы достигли точки, когда баланс между использованием ресурсов и благосостоянием населения нарушился, особенно это заметно в течение последнего года», – заявил журналистам местный активист Виктор Мартин.

Протестанты требуют ограничить посещение островов, ввести новый туристический налог, средства от которого шли бы на защиту окружающей среды. Также они добиваются от властей, чтобы те запретили продажу недвижимости иностранцам.

При населении Канарских островов в 2,2 млн человек в минувшем году архипелаг посетило почти 14 млн туристов. На туризм, как отмечает издание Guardian, приходится около 35% ВВП Канар – только в 2022 году он принес ему 16,9 млрд евро. Однако местные жители говорят, что туриндустрия не только истощает природные ресурсы и вытесняет их с рынка аренды жилья. В частности, много жалоб на то, что квартиры переформатируются под посуточную сдачу отдыхающим, в результате чего у жителей островов сокращается возможность выбора жилья. Кроме того, отмечаются большие проблемы с экологией, особенно с вывозом мусора.

Канарские острова – не единственный регион Испании, где выражают недовольство наплывом туристов. Время от времени «антитуристические» акции проходит в Барселоне и на Майорке. Характерны подобные движения и для других стран. Так, в Амстердаме подняли налог и запретили строить новые отели, в Греции увеличили климатический сбор, в Турции предложили пересмотреть систему «все включено».