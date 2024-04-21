Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом

Лето — самое популярное время для путешествий у россиян. И высокий спрос ожидаемо влечет за собой повышение цен на все виды отдыха, особенно пляжный. Конечно, большинство выбирают для отпуска Турцию — самое привычное, бюджетное и понятное направление, которое лучше всего ориентировано на русскоговорящего туриста. Однако на деле путешественникам уже доступно гораздо больше разнообразных стран с прямыми перелетами, только при одном условии — возможности потратить больше денег. О том, куда можно съездить летом 2024 года, во сколько это обойдется и почему приключения стоят того, — в материале «Ленты.ру».

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«Турция, Турция и еще раз Турция»

От безысходности или большой любви, но самым популярным направлением для россиян традиционно остается Турция. На это влияют сразу несколько факторов, и самый важный из них — сезонность. На Эгейском побережье летом самая подходящая погода для отпуска у моря. Чего нельзя сказать, к примеру, о Таиланде, который россияне облюбовали с октября по апрель. В летние месяцы курорты этой пляжной страны накрывают дожди, а проводить свой долгожданный отпуск в плохой погоде не хочется никому.

То же самое ждет туристов на недавно открывшемся острове Хайнань, который называют китайскими Гавайями. До конца апреля туда еще можно комфортно слетать, а вот начиная с июня есть риск столкнуться с продолжительными осадками, что резко сокращает число желающих купить туда тур.

"Летом львиную долю зарубежных поездок составляют страны СНГ. В Грузию, например, ездят полтора миллиона туристов. Еще Армения, Азербайджан, Узбекистан — это что касается экскурсионных направлений. Касательно курортных направлений — здесь максимум продаж составляет Турция. Потому что летом Турция — это хит"- Майя Котляр, эксперт по туризму

Специалист заметила, что всего для россиян доступны 40 стран с прямыми перелетами, но дальние государства не будут пользоваться спросом этим летом. Соотечественники будут выбирать знакомое и излюбленное, в том числе Египет и ОАЭ, несмотря на 40-градусную жару. Потому что в массовом сегменте другого выбора нет, особенно у семейных туристов, заключила Котляр.

"Новое и неизведанное есть, но проблема в том, что оно дорогое. Допустим, слетать в Марокко стоит 100-120 тысяч рублей. Есть прямые рейсы, но дорого. Это для очень ограниченной аудитории". Майя Котляр, эксперт по туризму

Несмотря на неутешительные прогнозы, есть большой спрос на Европу, в том числе Италию, Францию, Грецию, Кипр, однако и тут туристов ждут трудности. Во-первых, логистические проблемы, которые существуют последние годы, а во-вторых — опять же, стоимость.

Среднестатистическая российская семья с двумя детьми не может позволить себе поездку в Европу, потому что один только перелет обойдется на четверых в 500 тысяч рублей. Поэтому Италия постепенно заменена Грузией, а Франция — Арменией, дешево и сердито.

"Массовые направления какими были, такими и остались. Потому что туроператоры их продвигают. Еще это обусловлено сезонностью и безвизовыми отношениями. Азия уходит на нет на летний сезон, и выходят на первый план ближайшие курорты. Такой вот ограниченный выбор на лето у нас. Турция, Турция и еще раз Турция" Майя Котляр, эксперт по туризму

Котляр заметила, что гораздо проще взять «все включено» и отдохнуть с комфортом на Эгейском побережье, чем усложнять себе жизнь и тратить большие деньги на дальние поездки. Однако статистика диктует одно, а реальность — совсем другое. Вопреки огромным суммам за перелеты и проживание немало уставших от Турции туристов хотят попробовать что-то новое — такие авантюристы, например, устремятся летом в Африку.

Сафари для богатых

Африканские страны хоть и являются люксовым сегментом туризма, но пользуются спросом у соотечественников. Речь о турах в Кению, ЮАР, Танзанию в сочетании с Мадагаскаром, Сейшелами, Маврикием, Мальдивами — комбинированные поездки, которые позволяют посетить несколько стран и сочетать сафари с отдыхом у океана.

"Выбор есть, были бы деньги". Майя Котляр, эксперт по туризму

В этих странах можно попробовать путешествия на семизвездочных поездах (как в Африке, так и в Латинской Америке), полеты на вертолетах над Замбией, над водопадом Виктория. От наполнения конкретного тура будет зависеть его стоимость — к примеру, есть лоджи, которые обойдутся от 5-7 тысяч долларов (от 450 до 630 тысяч рублей). Кроме того, все больше стран континента запускают прямые рейсы, отменяют визы и предлагают новые туры. Чем же так привлекательна загадочная Африка?

Нечеловеческие условия в Кении

Знаменитая своими сафари Кения может похвастаться большим разнообразием животных. Никакие специальные прививки для посещения страны не нужны, но не будет лишним прихватить с собой таблетки от малярии и спрей от комаров. И виза туристам из России тоже понадобится. Она оформляется онлайн через платформу E-citizen и стоит 50 долларов (4,6 тысячи рублей).

Обычно сафари сочетает в себе сразу несколько парков, потому что в каждом из них преобладают те или иные животные. А в столице Кении, Найроби, будет интересно понаблюдать за жизнью местных жителей. Но снимать их на камеру лучше не стоит: гиды предупреждают, что полиции это не нравится.

Побывавший в Найроби Максим из Подмосковья рассказал, что люди в некоторых районах живут в нечеловеческих условиях, но соседствуют с состоятельными кенийцами.

"Это настоящие трущобы, здесь вечно проблемы с водой и светом. Воду приходится набирать и носить домой вручную. Это, конечно, поражает. Но главное — прямо рядом с этим ты видишь шикарные гостиницы и рестораны с вкусной едой". Максим

По его словам, в Африке все всегда «на чилле, веселые и заряженные», поэтому настроение передается и туристам. Поскольку Кения мультиконфессиональная страна, никаких ограничений по одежде, алкоголю и питанию там нет. Но нужно учитывать, что с июня по август там климатическая «зима», из-за чего часто бывают дожди, а температура воздуха составляет 13-15 градусов. Местные в это время ходят в пуховиках, а вот туристы — в рубашках и футболках. Но для сафари лучше выбирать закрытую одежду, чтобы не страдать от укусов насекомых.

Что посмотреть в Кении

Национальный парк Масаи Мара

Озеро Накуру

Национальный парк Амбосели

Гора Кения

Центр жирафов

Город-курорт Момбаса.

Таинственный Аравийский полуостров

Африка не единственный выход для тех, кто располагает деньгами и желанием узнавать новое. Сейчас туристы приглядываются к самому большому полуострову планеты — Аравийскому.

"Есть Катар, Бахрейн, Оман. Люди уже в ту сторону смотрят, там открываются очень хорошие отели. Это уже тренд для семейных туристов". Майя Котляр, эксперт по туризму

Самой богатой страной Аравийского полуострова является Катар, а все благодаря огромным залежам нефти. Это государство абсолютной монархии — здесь запрещены политические партии и профсоюзные организации. Но не нужно сразу же пугаться: туристам в Катаре ничего не грозит. Более того, он входит в число самых безопасных государств в мире. Несмотря на консервативность, Катар гармонично сочетает в себе культурное наследие и современные технологии.

Виза для россиян туда не нужна, а долететь можно прямым рейсом от 50 тысяч рублей на человека в летний сезон. В Катаре ждут местная гастрономия, пляжи, культурные особенности. Это не ОАЭ, где одни небоскребы из стекла и бетона, однако страна, в том числе ее столица Доха, может удивить путешественников.

Важный момент: алкоголь туда провезти не получится — запрещено. Да и в самом Катаре его почти нигде не найти, разве что заказать в ресторане — но это будет стоить очень дорого. Еще одна особенность менталитета: дресс-код. Мужчинам лучше поменять шорты на штаны (несмотря на жару), а девушкам выбирать наиболее закрытую одежду. Замечаний относительно внешнего вида никто не сделает, но все же это мусульманский мир со своими обычаями и правилами. Если их соблюдать, счастливы будут как сами туристы, так и местные жители.

В Дохе менее чем за два доллара (185 рублей) турист сможет целый день кататься на одном из самых современных метро в мире без машинистов. Есть даже вагоны gold-класса — они уже будут порядком дороже, зато в них прохладно, стильно и красиво. И самый большой плюс в том, что путь метрополитена пролегает через наиболее известные достопримечательности города.

Чтобы хорошенько «распробовать» Доху, нужно заложить на поездку не менее четырех дней. Обычно туристы приезжают, используя столицу Катара в качестве перевалочного пункта между странами, однако этого мало для изучения всех культурных особенностей страны.

"Что касается пляжного отдыха в Катаре, я бы не советовала. Во-первых, все пляжные отели находятся за пределами города, в 14-15 километрах от центра Дохи. Но в город нужно съездить, чтобы посмотреть, обойти все районы, подышать этими улицами, традициями, насладиться культурой, чистотой, просто посидеть, никуда не бежать". Елена из Москвы

Стандартный четырехзвездочный отель обойдется около 100 долларов (9,2 тысячи рублей) за ночь. Но проводить много времени там не придется, поскольку в Дохе есть что посмотреть.

Что посетить в Дохе

Башня Доха

Культурная деревня

Катара Музей исламского искусства

Национальный музей

Катара Нацбиблиотека

Дешевая Европа

Россияне любят Италию и стремятся туда попасть, несмотря на все препоны. Уже сейчас туристы скупают путевки и собираются провести лето в солнечной Флоренции или зеленой Тоскане. И это вопреки прогнозам туроператоров о высоких ценах. Но Европа может быть и более доступной — на этот случай есть неожиданное для летнего путешествия направление.

Речь идет о стране на севере Балканского полуострова — Румынии. Но надо учитывать, что с 31 марта 2024 года для поездок в Румынию путешественникам из России нужны будут шенгенские визы, при получении которых придется сдавать биометрию.

Зато здесь можно полюбоваться средневековыми замками, послушать загадочные легенды о Трансильвании, посетить невероятно красивые песчаные пляжи. И все это по весьма демократичным в сравнении с остальной Европой ценам. Например, летом билет в одну сторону обойдется от 30 тысяч рублей.

"Я просто обожаю легенду про графа Дракулу, вот и поехала с подругой немкой в Румынию. Знаешь, что больше всего запомнила? «Веселое кладбище». Это кладбище в селе Сэпынца с яркими разноцветными надгробиями". Анна

Что посмотреть в Бухаресте

Дворец Парламента Дворец Крецулеску Триумфальная арка Улица Липскань Нацмузей искусств Румынии Сады Чишмиджиу Парк Херастрау

Европа, в которой любят русских

Россиян в Сербии любят и ждут, но это не самое популярное направление для отдыха летом. Впрочем, зря, ведь один только Белград может предложить туристам много интересного, начиная от гастрономии и заканчивая оздоровительным отдыхом на термальных курортах.

Побывавшая в Сербии российская туристка Алена отметила, что местные жители всегда проявляли к ней особо дружелюбие.

«Даже с особым его проявлением, когда незнакомые люди, узнав, что ты из России, начинают с тобой общаться и пересказывать всю свою жизнь», — заключила она.

Авиабилет из Москвы в Белград, Сербия, летом обойдется даже дешевле, чем в Румынию, — всего 29 тысяч рублей в одну сторону. Цены внутри страны чуть выше российских, но зато все очень качественно, еда вкусная. Белград — многогранный город. Древние постройки здесь соседствуют с изящной архитектурой и неопрятными панельками. Город украшают приятные парки, современные музеи и арт-кварталы, а портят некрасивые вывески и всюду припаркованные автомобили.

Что посмотреть в Белграде

Белградская крепость

Улица князя Михаила

Квартал Скадарлия

Музей Николы Теслы

Дворец княгини Любицы

Куда еще россияне могут полететь без визы?

В начале 2024-го года специалисты заметили резкий рост продаж зарубежных туров. Россияне устремились изучать другие страны, несмотря на логистические сложности и проблемы с получением визы.

Визы бывают разные, и некоторые из них делаются легко и стоят относительно недорого. При этом есть множество стран, куда российские туристы могут попасть без въездного документа и провести там легально некоторое время. Этим активно пользуются российские путешественники.

Страны с безвизовым въездом для россиян

Таиланд (находиться можно до 60 дней)

ОАЭ (не более 90 дней в течение полугода)

Куба (не более 90 дней)

Мальдивы (не более 90 дней)

Сейшелы (не более 30 дней)

Сербия (не более 30 дней)

Китай, Хайнань (не более 30 дней)

Марокко (не более 90 суток)

Казахстан (не более 90 дней)

Армения (не более 180 дней)

Грузия (не более года)

Белоруссия (не более 90 дней)

Узбекистан (не более 15 дней)

Самыми дорогими летом 2024 года останутся Мальдивы, где отдых на двоих взрослых может обойтись от 229 тысяч рублей. Премиум-отпуск предлагает и Маврикий — от 271 тысячи рублей, а также Сейшелы — от 273 тысяч рублей.

Какие туры по России выбрать в 2024 году?

Очень часто россияне путешествуют большими семьями с детьми, из-за чего выезд за границу становится не слишком удобным вариантом. Мало того что необходимо возиться с визами для всей семьи, так еще и поездка обойдется в разы дороже, нежели на некоторых курортах страны. Именно поэтому россияне все чаще выбирают для отдыха отечественные регионы.

"Все хотят летом поехать на море. И в нашем случае это Краснодарский край, Черноморское побережье. Если мы говорим про регионы Кавказа, то еще стали выбирать Дагестан. Объекты размещения там выгоднее, чем на черноморском побережье, поэтому многие выбирают Каспий" Юлия Новосельцева, менеджер по туризму

К летнему сезону 2024 года на черноморском побережье появится много новых отелей абсолютно разной ценовой категории. Местные отельеры стали даже отстраивать гостиницы, по концепции приближенные к турецким. Они имеют свои спа-центры, детские клубы и собственные пляжи, однако до турецкого сервиса все равно пока не дотягивают. Если сравнивать гостиницы категории «пять звезд» в Анапе и Турции, то последняя определенно выиграет, заметила Юлия.

"После пандемии стал очень активно развиваться в России внутренний туризм, и многие туристы, которые уезжали раньше за рубеж, сейчас выбирают именно российские экскурсионные туры". Юлия Новосельцева, менеджер по туризму

Какие направления в России популярны летом 2024-го

Санкт-Петербург

Регионы Кавказа

Казань

Карелия

Алтай Байкал

И не всегда самые популярные направления бывают и самыми дорогими. По словам экспертов, любой курорт может предложить отдых на совершенно разный карман. По данным руководителя по связям с общественностью туроператора FUN&SUN Ольги Ивановой, поездка в четырехвездочную «Северную Ривьеру» под Санкт-Петербургом на двоих обойдется от 47 тысяч рублей. А калининградский отель «Альтхоф» может похвастаться предложением от 50 тысяч рублей на двоих.

В Красной Поляне есть ценник в 66 тысяч рублей, как и в Дербенте. При этом жить туристы будут с шикарным видом на горы в двухместном номере. Все эти предложения можно найти у туроператоров или же отправиться в путешествие, позаботившись о билетах и питании самостоятельно.