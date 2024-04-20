В Emirates обратились к туристам на фоне потопа в Дубае

Глава Emirates Тим Кларк признал, что действия авиакомпании на ситуацию после шторма в Дубае были далеки от совершенства. Он попросил у туристов ещё немного терпения и понимания. И несколько дней, чтобы окончательно решить вопрос с вывозом пассажиров и багажа. Компании предстоит отсортировать, проверить и доставить владельцам около 30 тыс. чемоданов. Для этого создали специальную рабочую группу.

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По его словам, сейчас регулярное расписание восстановлено. Туристы, ранее остававшиеся в транзитной зоне аэропорта, зарегистрированы на новые рейсы и направляются в пункты назначения. Эту неделю глава авиакомпании назвал одной из самых напряженных в истории Emirates.

Насколько активно компания помогала туристам, руководитель попытался отразить в цифрах. Было подготовлено более 12 тыс. гостиничных номеров, выдано 250 тыс. ваучеров на питание, а также большое количество питьевой воды, пледов и других предметов первой необходимости.

Мнения туристов по поводу этого обращения разделились. Часть из них считает, что авиакомпания такого уровня могла встретить проблемы более подготовленно: «Пассажиров не предупредили. Люди не знали, куда и к кому им обращаться. И просто извинения – вы серьезно?»

Другие отдыхающие считают, что ситуация была чрезвычайной. Подготовиться к ней не могла ни одна авиакомпания: «Форс-мажор. Такие потопы не каждый год происходят. Всем тяжело было. Сейчас ещё несколько дней пройдет, и все войдет в обычное русло».

Ранее TourDom.ru писал, что Emirates и flydubai пытаются вывезти туристов, застрявших в Дубае из-за потопа.