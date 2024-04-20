Справятся только сильнейшие: в Сети вирусятся кадры подъема на гору Тайшань

Не зря говорят, что горы принимают только сильнейших, а чтобы удостовериться в этом лично, не обязательно отправляться покорять Эверест. Если во время планирования путешествия в Китай у вас возникнет идея подняться на знаменитую гору Тайшань, то стоит хорошенько подумать, прежде чем вносить её в маршрут поездки.

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Дело в том, что подъём на гору представляет собой 7200 не самых удобных ступенек. В среднем туристы тратят от четырёх до шести часов на то, чтобы только подняться наверх, а ведь после этого предстоит ещё и спуск. Фуникулёры на горе Тайшань не предусмотрены.

© Кадр из видео

Некоторые туристы явно переоценивают свои возможности. Если подняться у них получается, то вот со спуском возникают проблемы. Некоторым даже приходится дожидаться спасателей, которым приходится спускать на носилках каждого, кого покидают силы на вершине горы.