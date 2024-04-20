На Занзибаре откроется новый курорт Bawe Island

Без преувеличения весь Занзибар ждет открытия нового курорта Bawe Island у своих берегов. И это не просто громкие слова. Отель примет первых гостей уже 1 июня 2024 года и поднимет гостиничную индустрию острова на новый уровень. Bawe Island расположился на небольшом частном острове Бауэ в 15 минутах езды на катере от столицы Занзибара. Здесь делают упор на приватности гостя и эксклюзивных услугах.

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Для гостей разработали и индивидуальные досуговые программы. Конечно, большинство связанно с океаном. Остров Бауэ гордится домашним рифом, одним из самых впечатляющих на Занзибаре, – его подводный мир поражает своей яркостью и разнообразием.

В отеле также находится самый большой центр водных видов спорта. Здесь можно покататься на банане, парашюте, гидроцикле, сибобе, заняться кайтсерфингом или сноркелингом. А центр подводного плавания по подготовке и сертификации дайверов SSI предлагает занятия дайвингом для всех уровней.

Батлер с удовольствием организует рыбалку в открытом океане. Добытый трофей в виде марлина, барракуды или тунца шеф-повар может приготовить на вилле гостя или кухне ресторана. Кроме этого, на личном катере можно отправиться на Занзибар и покататься на сапбордах среди мангровых лесов или же доехать до деревушки Кизимкази на юге острова и понаблюдать с дельфинами, а с июля по ноябрь – за горбатыми китами.