Власти Зимбабве пригласили блогеров из ОАЭ для привлечения туристов

Управление по туризму Зимбабве (ZTA) обратило внимание на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Власти пригласили блогеров из Эмиратов в страну, чтобы увеличить приток путешественников с Ближнего Востока. Об этом сообщает ZBC News.

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«Это часть усилий по созданию привлекательного имиджа Зимбабве. Что может быть лучше, чем позволить известным людям поделиться нашей историей и культурой с другими. Отзывы блогеров донесут информацию о нас до жителей Эмиратов и помогут нам увеличить поток туристов», – отметил сотрудник Министерства туризма и индустрии гостеприимства Зимбабве Такуза Муньяньива.

Представитель блогерского сообщества ОАЭ Майта Алсувайди рассказала, что с нетерпением ждет возможности поделиться своими впечатлениями с соотечественниками.

«Я впервые в Зимбабве и в целом в Африке. Мы поделимся нашими историями, чтобы рассказать о культуре этой страны», – сказала она.

Блогеры проведут в стране восемь дней. Они посетят город Ньянгу, национальный парк Хванге и водопад Виктория.