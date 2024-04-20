Туристы ждут багаж по 5 часов в Дубае

Несмотря на ограничения, введенные в аэропорту Дубая на обслуживание судов на двое суток, большая часть бортов из России продолжает улетать в эмират. Из Москвы сегодня утром не улетел только рейс «Аэрофлота» SU524, но нацперевозчик заранее предупреждал, что пассажиров переселят на другой, более вместительный борт. Из Домодедово отменен вечерний рейс Emirates EK2508.

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Тем пассажирам, которые всё-таки добираются до ОАЭ, приходится долго ждать выдачи багажа. Об этом в редакцию TourDom.ru сообщили туристы:

«Прилетели вчера вечером, ждали багаж 4 часа. Сотрудники аэропорта говорят, что это норм. В среднем ожидание багажа 5 часов. У всех лент получения стоит куча чемоданов тех, кто не дождался. На бирках есть даты 16 и 17 апреля. Сам уже был близок уехать и потом как-то решать этот вопрос».

Периодически сотрудники аэропорта пытаются найти в этой куче вещи тех людей, которые подали заявления о розыске чемоданов. Туристы, пережившие долгое ожидание, советуют туристам, кто рискнет на путешествие в Дубай прямо сейчас, на всякий случай по максимуму брать в ручную кладь самое необходимое на первые дни отдыха.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам, собирающимся в Дубай, предлагают перенести вылет или сменить авиакомпанию.