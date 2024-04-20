Туристы ждут багаж по 5 часов в Дубае

Туристы, долетевшие до Дубая, ждут багаж по 5 часов
Несмотря на ограничения, введенные в аэропорту Дубая на обслуживание судов на двое суток, большая часть бортов из России продолжает улетать в эмират. Из Москвы сегодня утром не улетел только рейс «Аэрофлота» SU524, но нацперевозчик заранее предупреждал, что пассажиров переселят на другой, более вместительный борт. Из Домодедово отменен вечерний рейс Emirates EK2508.
Тем пассажирам, которые всё-таки добираются до ОАЭ, приходится долго ждать выдачи багажа. Об этом в редакцию TourDom.ru сообщили туристы:
«Прилетели вчера вечером, ждали багаж 4 часа. Сотрудники аэропорта говорят, что это норм. В среднем ожидание багажа 5 часов. У всех лент получения стоит куча чемоданов тех, кто не дождался. На бирках есть даты 16 и 17 апреля. Сам уже был близок уехать и потом как-то решать этот вопрос».
Периодически сотрудники аэропорта пытаются найти в этой куче вещи тех людей, которые подали заявления о розыске чемоданов. Туристы, пережившие долгое ожидание, советуют туристам, кто рискнет на путешествие в Дубай прямо сейчас, на всякий случай по максимуму брать в ручную кладь самое необходимое на первые дни отдыха.
Ранее TourDom.ru писал, что туристам, собирающимся в Дубай, предлагают перенести вылет или сменить авиакомпанию.