Вместо прямых авиарейсов туристов из Калининграда повезут в Турцию через Москву

Об этом сообщили редакции в руководстве компании PEGAS Touristik. Из-за запрета турецкому перевозчику Southwind летать через воздушное пространство ЕС туроператоры нашли выход со стыковочной перевозкой. Об этом 19 апреля сообщает Ассоциация туроператоров России.

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«Прямые вылеты из Калининграда на Southwind в апреле, по не зависящим от туроператоров-держателей блоков мест, не состоятся. Вместо них туристов отправят на отдых с пересадкой в Москве», – рассказала генеральный директор PEGAS Touristik Анна Подгорная.

Рейсы в Москву из Калининграда будут по тем же дням, что были запланированы в расписании турецкой Southwind в Анталью. Их будет выполнять российский перевозчик Nordwind Airlines. Уже из Москвы в Анталью туристов отвезут рейсами турецкой Southwind.

В компании отметили, что туристам из Калининграда не нужно будет доплачивать за туры через Москву, если они хотят сохранить прежнее количество ночей в забронированном ранее туре. В случае нежелания лететь по новому маршруту туроператор может аннулировать тур по заявке турагента.