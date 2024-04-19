В Пулково увеличили время обслуживания бортов

Пассажирам петербургского аэропорта Пулково рекомендовано выезжать в аэропорт заранее из-за последствий сильной метели. Аэропорт работает в штатном режиме, отмен рейсов нет, но из-за противообледенительной обработки самолетов и других предполетных процедур время обслуживания бортов может увеличиваться, сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

"Рекомендуем выезжать в аэропорт заранее, учитывая дорожную ситуацию. Аэропорт Пулково продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпаний согласно расписанию. Для обеспечения безопасности полетов проводится противооблединительная обработка воздушных судов и попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Возможно увеличение интервалов наземного обслуживания", - рассказали в пресс-службе.

В целом аэропорт продолжает работать в штатном режиме, время вылета из Пулково может незначительно сдвигаться. Рейсы в Санкт-Петербург на запасные аэродромы не перенаправляются и продолжают прибывать в Пулково в рамках действующего расписания, уточнили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта.

Как передают корреспонденты ТАСС, сильный снег наблюдается во многих районах Петербурга, в частности, в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Московском, Невском, Приморском и Центральном. В Ленинградской области также наблюдается снегопад, аренда самокатов там также недоступна.

Главный синоптик города Александр Колесов сообщал, что к концу дня в Петербурге высота снежного покрова может достигнуть 8 см. В городе с утра 19 апреля и до ночи 20 апреля действует желтый уровень погодной опасности из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозам синоптиков, в этот период ожидается сильный ветер с порывами до 15-17 м/ с, в отдельных районах может наблюдаться метель.

На этом фоне кикшеринговые компании приостановили работу из-за неблагоприятных погодных условий в Петербурге и Ленобласти, аренда станет доступна, когда погодные условия стабилизируются. Сервис "Яндекс пробки" показывает восьмибалльные заторы на дорогах города, в Петербурге зафиксировано несколько ДТП. Разрешенная скорость на трассе М-11 "Нева" снижена до 70 км/ч в Ленинградской и Новгородской областях.