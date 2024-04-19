Россиянам рассказали о стоимости туров в Стамбул на майские праздники

Стоимость путешествия в крупнейший город Турции Стамбул на майские праздники стартует от 95 тысяч рублей на двоих. Такие данные приводит Ассоциации туроператоров России (АТОР).

За эту сумму россиянам предлагают четыре ночи в четырехзвездочном отеле или пять в гостинице с тремя звездами.

По данным АТОР, стоимость поездки в Стамбул на майские праздники может доходить до 220 тысяч рублей на двоих.

Ранее в ассоциации сообщили, что россияне раскупили почти все места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на летний сезон. Активное бронирование мест началось с зимы, сообщает «Радиоточка НСН».