Туристов из России заманивают на Сент-Люсию безвизом

Список стран, с которыми Россия заключила соглашения о безвизе, в скором времени может пополнится Сент-Люсией – островным государством в Карибском море. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщил МИД РФ. Насколько это направление может быть востребованным у российских туристов, выясняла редакция TourDom.ru.

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Россия и островное государство с населением чуть более 160 тыс. человек готовятся подписать соглашения о полноценном безвизовом режиме. Впрочем, сейчас граждане РФ и так могут находиться на архипелаге без виз в течение 42 дней – так называемая туристическая виза оформляется бесплатно в аэропорту столицы государства городе Кастри. После этого предоставляется возможность открытия 6-месячной гостевой визы, условия для получения которой достаточно лояльные. Поэтому межгосударственное соглашение о безвизе вряд ли окажет какое-либо влияние на турпоток из России, тем более что большинство соотечественников посещало Сент-Люсию в рамках круизов по Карибскому морю.

Как острова Сент-Люсия манит путешественников своими пляжами, экзотической природой, самобытным образом жизни местного населения вкупе с достаточно развитой туристической инфраструктурой. Однако что-то особо цепляющего, по мнению заядлых путешественников, здесь найти не получится. Все тот же традиционный набор островных достопримечательностей: природные парки, ботанические сады, не слишком впечатляющие по масштабам водопады и много-много экзотических фруктов на местных рынках.

До недавнего времени россияне рассматривали Сент-Люсию как одно из немногих государств, где за 100 тыс. долларов можно было получить гражданство и «Золотой паспорт» инвестора, что открывало безвизовый доступ в Шенгенскую зону и Великобританию, а также возможность оформить туристическую визу в США на 10 лет. Но с началом СВО в феврале 2022 года правительство Сент-Люсии под давлением Вашингтона в этой возможности гражданам РФ и Беларуси отказало.

Поэтому сейчас интерес к тропическому острову может быть только с туристическими целями. А они выглядят достаточно сомнительными, учитывая затраты на перелет в Сент-Люсию. Прямые рейсы из России туда, естественно, отсутствуют. Можно добираться стыковками через как минимум два аэропорта, один из которых расположен на территории Соединенных Штатов (Майами либо Нью-Йорк). Минимальная стоимость билетов на одного человека туда и обратно начинается с 333 тыс. руб. с вылетом из Москвы 26 апреля и возвращением из воздушной гавани Кастри 6 мая.