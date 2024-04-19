Аэропорты Жуковский и Домодедово работают штатно в условиях непогоды

Столичные аэропорты Жуковский и Домодедово работают в штатном режиме в условиях непогоды. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.

«В настоящее время аэропорт (Жуковский – прим. Агентства «Москва») работает штатно. Наземные службы и инфраструктура подготовлены к работе в условиях возможных погодных изменений», – сказали в пресс-службе АО «Рампорт Аэро».

В пресс-службе Домодедово также уточнили, что аэропорт работает штатно.

«Домодедово – всепогодный аэропорт. Ухудшение погодных условий в Московском регионе не привело к отмене и задержкам рейсов по метеоусловиям. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется планово. Все службы аэропорта Домодедово укомплектованы необходимым количеством людей и техники с учетом погодных условий. Производственные системы работают стабильно», – рассказали в авиагавани.

Ранее МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 20 м/с до вечера пятницы.