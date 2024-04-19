РФ и Турция обсудили вопросы безопасности российских туристов за рубежом

Вопросы безопасности российских туристов в Турции были обсуждены в ходе заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов с участием заместителей министров ответственных ведомств. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Поездки из России в Турцию имеют массовый характер, поэтому ключевым вопросом нашей встречи стала безопасность российских граждан за рубежом. Безопасность пребывания российских туристов в Турции напрямую влияет на количество поездок. Речь идет о целом комплексе мероприятий в сфере безопасности дорожного движения, качества сервиса и санитарно-эпидемиологического контроля", - сказал заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, слова которого приводят в пресс-службе МЭР.

Отдельное внимание замминистра уделил обеспечению транспортной доступности, в том числе на стыковочных рейсах, а также стабильности финансовых взаиморасчетов туристического бизнеса.

Турецкая сторона проинформировала российских коллег о мерах повышения контроля качества услуг в отелях Турции по вопросам питания, экскурсионного обслуживания и пользования инфраструктурой.

Представители турецкой делегации выразили готовность помогать в разрешении сложных жизненных ситуаций, в которых могут оказаться российские туристы. Чтобы снизить количество краж наличных денежных средств, они предложили россиянам активнее пользоваться сервисом безналичной оплаты, который в 2023 году запустил в стране турецкий бизнес, рассказали в МЭР.