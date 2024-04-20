Застрявших в Дубае из-за рекордных ливней россиянин выселили из отеля

Российских туристов, застрявших в Дубае из-за обрушившихся на популярный курортный город рекордных ливней, выселили из отеля. Об этом пишет V1.ru.

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Руководство гостиницы попросило отдыхающих в ОАЭ жителей Волгограда освободить занимаемые ими номера. Отдыхающие заявляют, что представители туроператора и авиакомпании пообещали предоставить им другие места размещения, однако пока шагов в этом направлении сделано не было.

«Нам заявили, что вывезут в Волгоград только 24 апреля, — сообщили россияне. — Из отеля, где мы временно жили, выселили нас и семью из Белоруссии».

По данным издания, гостиницы предоставляют путешественникам только завтраки и воду. Все остальное время туристы питаются за свой счет, приобретая продукты в ближайшем супермаркете.

Ранее стало известно, что российские туристы не аннулируют туры в ОАЭ из-за рекордных ливней. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, есть лишь корректировка дат вылета в популярное курортное государство.