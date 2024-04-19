Туроператоры будут чаще возить туристов на бизнес-джетах в Турцию

Туроператоры увеличивают предложение туров в Турцию, включающих премиальную перевозку на самолетах бизнес-класса. Новые рейсы позволяют отстроиться от конкурентов и предложить обеспеченным клиентам продукт, который они не смогут собрать самостоятельно. Редакция выяснила, какие варианты есть у туристов в этом году.

Так, компания Fun & Sun совместно с отелями Rixos запустит полетную программу из Москвы в Анталью, которая будет выполняться на переоборудованном в бизнес-джет самолете SSJ100 Red Wings, вмещающем 50 мест. Рейсы запланированы с 18 мая по 12 октября, с 2 июня добавится еще один вылет. Туристам предложат увеличенную норму багажа (25 кг), а также обслуживание в бизнес-залах при вылете из Москвы и Антальи. Что касается цен, тур с вылетом 18 мая и размещением в Rixos Park Belek по состоянию на 12:00 19 апреля предлагался за 435 тыс. руб. на двоих.

Туроператор Anex, в свою очередь, анонсировал новую концепцию Luxx Global. Для гостей отелей Maxx Royal и Voyage с июня запланированы перелеты на рейсах турецкого перевозчика MGA в Анталью и Бодрум из Москвы и Санкт-Петербурга. Самолеты имеют всего 60 кресел и два класса обслуживания – бизнес (16 мест) и премиум-комфорт (44 места). Как сообщили в компании, программа в силе, но продажи пока не открыты.

Кроме того, уже по традиции свой рейс на черном B757 Black Jet c 72 местами бизнес-класса для гостей отеля Lujo в Бодруме организует туроператор LOTİ. Программа из Москвы начнется 24 апреля с частотой пять рейсов в неделю, в июне вылеты станут ежедневными.

«В середине мая на 7 ночей на двоих с перелетом на джете туры цены стартуют от 400 тыс. на базе завтраков, в аналогичный период на "всё включено" – от 550 тыс.», – уточнили в LOTİ.

Собственно, именно этот туроператор и задал тренд на туры с премиальной перевозкой. Первые рейсы на Black Jet

состоялись еще в 2022 году. За это время продукт доказал свою востребованность у туристов. Дело в том, что перелет на самолете такого класса обходится дешевле, чем в бизнес-классе обычной авиакомпании, и при этом обеспечивает комфорт, близкий к уровню частного самолета. Билетов в свободной продаже нет, поэтому воспользоваться преимуществами туристы могут только купив тур.

Это позволяет туроператорам наращивать свою долю на рынке премиум-туризма и не опасаться конкуренции со стороны консьерж-сервисов или ухода клиентов в самостоятельное бронирование услуг на сайтах отелей и авиакомпаний. Высокая рентабельность таких туров благотворно влияет на бизнес в целом. Если раньше ресурсы сотен сотрудников в туроператорских компаниях тратились на обработку большого количества заказов с минимальной маржой, которая к тому же «съедалась» демпингом, то сейчас меньшее количество сотрудников позволяет создать гораздо больший денежный поток. Это повышает устойчивость компаний и позволяет развивать предложения и на других направлениях.