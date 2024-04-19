В России закрылись еще девять туроператоров

Девять российских операторов прекратили свою работу и были вычеркнуты из реестра Минэкономразвитием последним приказом. сообщили в Турпроме.

По сравнению с прошлыми приказами это не много. Порой министерство исключало более 50 туроператоров разом, однако никакого сюрприза в этом нет. В ведомстве также отметили, что есть и крупные компании, которые ушли с рынка, подав заявление. Например, СК «Инфофлот».

Остальные просто не смогли предоставить сведения о наличии у них средств для реализацию работы и продолжение деятельности, проще говоря, не давая никаких гарантий, что смогут продолжать нормально работать.

Ранее сервис OneTwoTrip узнал у жителей России их планы на грядущие майские праздники и подробно рассказал, кто, чем и где планирует заниматься.