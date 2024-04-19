Туристам разъяснили их права на возврат денег в случае отмены тура в ОАЭ

В последние дни юристов буквально засыпают вопросами о порядке возврата денег за туры в ОАЭ, которые могут не состояться из-за последствий наводнения в Дубае.

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Как пояснил порталу TourDom.ru основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, необходимо различать две ситуации: отмена тура туроператором и добровольный отказ туриста от забронированной поездки на ближайшие даты.

В первом случае туркомпания может предложить отправиться на отдых позже, после нормализации ситуации в Дубае. Если клиента это не устроит, обязана вернуть полную стоимость турпакета. Именно такой вариант предложил туристам туроператор «Интурист», который аннулировал туры в Дубай с датами заезда до 21 апреля.

А вот если турист сам решает повременить с отдыхом в ОАЭ, можно рассчитывать только на возврат денег за вычетом фактически понесенных расходов (ФПР) туроператора. В некоторых случаях ФПР могут составить значительный процент от стоимости турпакета, это зависит от того, удастся ли туроператору получить возмещение от принимающей компании, отеля, авиаперевозчика и т. д.

Георгий Мохов обращает внимание на размытость понятия «форс-мажор» в законодательстве: «Признание того или иного обстоятельства “непреодолимой силой” в случае спора рассматривается судом применительно к конкретной ситуации, с учетом обстоятельств конкретного дела и договора».

Как показывает судебная практика по турам, отмененным туроператорами в 2020–2021 годах из-за пандемии коронавируса, суды, как правило, не назначали туркомпаниям штрафы и неустойки, т. е. освобождали от ответственности, но не от самого обязательства – следовательно, оно переносилось на более поздний срок. А в случае аннуляции со стороны туроператора суд взыскивал с него стоимость тура.

Сегодня аэропорт Дубая на двое суток ограничил прием самолетов. А значит, у туроператоров могут возникнуть сложности с отправкой туристов в этот город ОАЭ.