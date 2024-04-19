Организаторы морских круизов не исключают дефицита мест на лайнерах

Российские туристы уже сейчас покупают морские круизы на глубину от полугода и больше, сообщают туроператоры. «Активно идут бронирования на следующий год, спрос на сегодня превышает показатели прошлого года на 43%», – поделились информацией, в частности, в компании PAC Group, официальной представляющей в России бренд MSC.

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Серьезный рост ранних продаж на следующий год в первую очередь проявляется на самом массовом зимнем направлении – Персидском заливе.

«Традиционно флагман, самый современный лайнер компании MSC Euribia, выходящий на круизы из Дубая, – привлекает повышенный спрос», – объяснил руководитель круизного департамента PAC Group Михаил Фельдман.

Турагенты, продающие морские круизы, подтверждают, что спрос есть.

«Нами продано уже четыре круиза на 2025 год. Люди хотят попасть на новый лайнер с отправлением из ОАЭ», – рассказала руководитель отдела продаж «Дива тур» (г. Иваново) Анастасия Островская.

MSC Euribia спущен на воду совсем недавно, в 2023 году, и для многих клиентов важна возможность протестировать новинку. В Персидском заливе сделать это проще, так как в Дубай есть прямые рейсы из многих городов России.

Туристов привлекают и цены на морские круизы, которые при раннем бронировании ниже. Так, путешествие на MSC Euribia по маршруту Дубай – Доха (Катар) – Бахрейн – Абу-Даби – Сир-Бани-Яс (ОАЭ) стоит от 225 тыс. руб. на двоих в каюте с балконом с включенными портовым и сервисным сбором.

«Для сравнения, в январе этого года круиз на MSC Virtuosa обходился в 340 тыс. Правда, при размещении в каюте более высокого класса – яхт-клуб”», – рассказала Анастасия.

Авиабилеты оплачиваются отдельно. Путешествие обходится дешевле, чем в случае с проживанием в береговом отеле сопоставимого уровня.

«У меня тоже несколько заявок уже на конец 2024/2025 года. Забронирую сегодня ещё и круиз для своей мамы, так как цены адекватные и маршрут по Персидскому заливу интересный», – поделилась планами Ирина Шевелёва, директор «Валери тур».

В PAC Group прогнозируют, что с учетом повышенного спроса ближе к зиме на этом направлении возникнет некоторый дефицит мест. Поэтому тем, кто гарантированно хочет получить каюту, советуют бронировать раньше. «Следующей зимой MSC Cruises хоть и расширяет период навигации, но задействует только один лайнер в этой акватории».

Что касается летнего сезона – 2024, то динамика продаж показывает – спрос тоже очень вырос. На майские праздники мест уже почти нет. На лето туристы еще могут попасть в круизы, которые стартуют из турецких портов. Эти маршруты проходят с русскоязычными группами от PAC Group. Наибольшим спросом сейчас пользуются круизы «Италия и острова Греции» (MSC Divina) из Измира, «Панорама Средиземноморья» (MSC Splendida) из Стамбула, «Лазурные берега» (MSC Seaview). До 23 апреля летние круизы можно забронировать по специальным ценам акции «96 часов».

Доминирование круизов MSC на рынке морских круизов неслучайно. Эта компания продолжает принимать туристов из России вне зависимости от их гражданства, а также активно обновляет свой флот. При этом отправиться в круизы на новейших лайнерах можно в популярных у граждан России акваториях Средиземного моря и Персидского залива.