Аэропорт Дубая ограничивает число прибывающих рейсов на 48 часов

Один из крупнейших в мире международный аэропорт Дубая ограничивает число прилетающих рейсов на 48 часов, объявила компания-оператор аэропорта.

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Ограничения начнут действовать 19 апреля с 12 часов по местному времени (11 по московскому). В соцсетях Dubai Airports отметила, что в работе воздушной гавани продолжаются сбои.

"Для ускорения процесса восстановления мы временно ограничиваем количество прилетающих рейсов", - говорится в заявлении.

Ранее авиакомпания Emirates приостановила регистрацию пассажиров транзитных рейсов с пересадкой в Дубае до 2 часов ночи по московскому времени 20 апреля. Ограничения не должны затронуть уже находящиеся в стране транзитные самолеты.

Напомним, в ночь на 16 апреля Объединенные Арабские Эмираты столкнулись с редкими для засушливого региона проливными дождями. Улицы и автомагистрали в городах оказались парализованы, госучреждения и учебные заведения закрыты.

Аэропорт Дубая некоторое время не принимал самолеты.

Эмиратские авиаперевозчики продолжают вносить изменения в расписание полетов, некоторые рейсы отменяются. Около 5 тысяч российских туристов столкнулись с проблемами в аэропорту Дубая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).