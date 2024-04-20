Паромные рейсы из Владивостока в Южную Корею запускают в июле

Трёхстороннее соглашение о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком, Тонхэ (Южная Корея) и Сакаиминато (Япония) продлено и подписано, а это значит, что паромную линию Владивосток – Тонхэ продлят до порта префектуры Тоттори, как анонсировалось ранее, сообщает ИА DEITA.RU. Как и планировалось, регулярные рейсы паром Eastern Dream корейской копании Doowon shipping начнёт выполнять с июля этого года. В мае планируется проведение тестовых рейсов.

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По информации замглавы Владивостока Дарьи Стегний, официальные представители южнокорейской провинции Канвондо подтвердили готовность запуска маршрута. Лицензию судовладелец получил ещё в феврале.

Из Владивостока были открыты другие международные паромные линии: в южнокорейский порт Сокчо и японский Нанао. Но паром в Нанао отменили по инициативе японской стороны из-за неких нарушений требований безопасности на судне, которое принадлежит отечественному предприятию «Восток Тур». Российская сторона полагает, что в рейсах туристической компании было отказано по политическим мотивам.

Продажи билетов на паром Oriental Pearl VI, который ходит в Сокчо, приостановлены, так как с февраля судно находится на техобслуживании, сроки очередного рейса постоянно переносят. Издание РБК со ссылкой на южнокорейские СМИ писало, что у компании-перевозчика возникли проблемы с финансированием маршрута, экипажу «Восточной жемчужины» задерживают зарплату, и сообщение по этой линии может и не возобновиться. Сообщалось также, что перевозки стали нерентабельными, так как паром возил не только пассажиров, но и грузы, и грузов с введением санкций на поставку автомобилей стало существенно меньше.