Шри-Ланка ввела новую систему получения виз

Департамент иммиграции и эмиграции Шри-Ланки проинформировал о введении новой системы получения онлайн-виз для прибывающих в страну по морю. Об этом сообщил портал Daily Mirror.

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Согласно предварительной информации, стоимость такой визы составит $25.

Ранее на этой неделе Шри-Ланка заменила систему получения электронного разрешения на поездку в страну новой системой получения электронных виз.

1 апреля Шри-Ланка приняла решение продлить действие пилотного проекта по предоставлению бесплатной визы туристам из семи стран, в том числе России, до 30 апреля. Проект действует с конца ноября после объявления правительством начала выдачи бесплатных виз гражданам Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, России, Таиланда и Японии.

Минтуризма тогда заявило, что целью освобождения гостей из некоторых стран от платы за визы является "привлечение большего числа туристов". Власти страны в ближайшие годы ожидают увеличения турпотока до 5 млн человек.

За первые 14 недель 2024 года число иностранных туристов, посетивших Шри-Ланку, достигло 700 тыс. человек. Первое место по турпотоку в эту страну занимает Индия, на долю которой приходится 17% всех туристов на острове. На втором месте Великобритания с 11%. Россия занимает третью позицию с 10% от общего числа иностранных гостей.