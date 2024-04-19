Самолеты flydubai улетают из Москвы с пяти – семичасовыми задержками

Значительные сбои в расписании по-прежнему наблюдаются сегодня у арабских авиакомпаний по маршрутам из Москвы в Дубай и Шарджу, но позитивная динамика налицо. Время задержек постепенно сокращается, и число отправленных практически вовремя самолетов становится все больше.

© tourdom.ru

В частности, еще не «догнал» свое расписание лоукостер flydubai. На 7 часов, до 13:40, отложен рейс FZ 970, который должен был отправиться из Внуково в Дубай в 07:10.

Другой самолет авиакомпании повезет пассажиров в Арабские Эмираты с пятичасовым отклонением от назначенного времени (FZ 968). На 6 часов позже графика отправился сегодня в Дубай и FZ 966.

Emirates продолжает отправлять вчерашние рейсы из Москвы в Дубай. В 02:59 из Домодедово ушел EK 134, который должен был везти пассажиров в 16:50 18 апреля. Еще два вылета по направлению авиакомпания отменила – EK 132 от 18 апреля и EK 130 от 19-го числа.

Еще один арабский перевозчик – Air Arabia – постепенно входит в график полетов. Рейс G9 958 прибыл в Москву из Шарджи с полуторачасовой задержкой. Примерно с таким же опозданием ожидается в аэропорту Домодедово и G9 956.

Соответственно откладываются и вылеты из российской столицы. С более чем двухчасовым сбоем покинули Домодедово два самолета Air Arabia, один увез своих клиентов в 2 часа ночи, другой – в 04:34.

Российские авиакомпании график полетов почти наладили, наблюдаются лишь единичные задержки.

В частности, один из лайнеров «Аэрофлота» задержался с прибытием в Москву из Дубая на 4 часа. Борт приземлился в Шереметьево в 04:28 вместо 00:25. Другие самолеты нацперевозчика везут пассажиров в Дубай в соответствии с расписанием.

Практически вовремя вылетают сегодня в ОАЭ самолеты «Уральских авиалиний» из Домодедово и «Победы» из Внуково.