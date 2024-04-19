Раскрыты требования богатых россиян при выборе мест для отдыха

PR и консалтинговая компания SEA Company провела опрос среди представителей турбизнеса и раскрыла потребности взыскательных россиян при выборе мест для отдыха как в России, так и за рубежом. Результаты исследования опубликованы пресс-службой компании.

Под взыскательными туристами подразумеваются те, чей средний чек на отдых составляет более 500 тысяч рублей. Выяснилось, что главным фактором при выборе высокодоходными россиянами отелей и курортов за рубежом стало наличие прямых регулярных рейсов (78,8 процента). На втором месте — известность отельного бренда (72,1 процента), на третьем — год открытия отеля (68,3 процента). Более половины респондентов также отметили важность отсутствия визовых ограничений (59,6 процента) и популярность отелей и курортов среди представителей шоу-бизнеса и блогосферы (52,9 процента) наравне с наличием русскоязычного персонала.

Самой востребованной услугой у взыскательных россиян в зарубежных отелях и курортах стали: персональный батлер (71,2 процента), возможность оплачивать дополнительные расходы через своего тревел-агента или консьержа (68,3 процента) и возможность общаться с отельным консьержем на родном языке (59,6 процента). Также более половины россиян отметили наличие executive lounge с едой и напитками.

Взыскательные туристы также высказались о гостиничной инфраструктуре. Так, они подчеркнули важность наличия нескольких ресторанов (этот вариант выбрали 85,6 процента опрошенных), детского клуба с услугами няни (82,7 процента) и возможность размещения в отдельно стоящих шале или коттеджах (74 процента).

Кроме того, 51 процент опрошенных указали, что состоятельные соотечественники обычно предпочитают тариф только с включенным завтраком, а также «ультра все включено» (28,8 процента). При этом 97 процентов клиентов обращают внимание на бренды текстиля, посуды, мебели при выборе курорта, а 84,6 процента — на возможность поздней отмены бронирования.

В числе наименее значимых для состоятельных россиян факторов — сайт отеля на русском языке (20,2 процента). Также 55,8 процента ответили, что обеспеченные туристы редко обращают внимание на наличие программы лояльности.

Опрос проводился с 18 по 22 марта методом анкетирования. В исследовании приняло участие 104 туристические компании из разных регионов России, работающих с высокодоходными туристами.

Ранее стало известно, что для длительных поездок за рубеж в 2024 году туристы чаще всего выбирают Таиланд, Турцию, Италию, Испанию и Венгрию.