Россия и Белоруссия намерены развивать международные туры одного дня

По сравнению с 2022 годом количество гостей из России в Беларусь увеличилось в 1,6 раза, из Беларуси в Россию - в 1,4 раза. Чтобы число взаимных туристов продолжало расти дальше, представители туристической индустрии двух союзных государств продолжают договариваться об эффективном взаимодействии на полях II Российско-Белорусского туристического конгресса.

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Так, участники мероприятия единогласно пришли к мнению, что при построении российско-белорусских туристических отношений необходимо делать упор на семейный туризм в целом и на тур выходного дня - в частности. По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиры Тукановой, у занятых людей порой нет возможности тратить на отпуск длительное время, и тогда тур выходного дня становится привлекательным предложением. С другой стороны, за выходные невозможно посмотреть всё, и при интересно построенном туре это будет мотивировать возвращаться людей за таким предложением снова.

С этим согласен председатель правления Республиканского союза туристической индустрии (РСТИ) Беларуси Филипп Гулый, он отмечает, что туры выходного дня для россиян и белорусов - "текущее ноу-хау, его нужно развивать и удешевлять". Также он предлагает развивать формат каскадных туров.

"Там, где территориально инфраструктура позволяет каскадные недельные туры, где это комфортно, придать им нормальный коммерческий контент. Возможно, провести конкурсы", - отметил он.

На мероприятии также прозвучала идея создания туров союзного государства. Ранее на парламентских слушаниях в Смоленске заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств Артем Туров представил подобный маршрут. Он начнется в Нижнем Новгороде, пройдет через Владимир, Суздаль, Смоленск, Могилев, Минск, Древний Полоцк, Витебск и Великий Новгород, а закончится в Петербурге. Поездка будет посвящена истории Древней Киевской Новгородской Руси, и будет по мнению представителей отрасли интересна и белорусам, и россиянам.

В ходе мероприятия представители туротрасли двух стран обсудили возможность субсидирования перевозок в рамках российско-белорусских туров. По мнению представителей отрасли, они должны осуществляться по единому тарифу и должны быть взаимными - обе стороны должны субсидировать свои компании на паритетных началах.

Участники пришли к соглашению о составлении протокола, где будут описаны все нюансы российско-белорусского сотрудничества. Он будет готов и представлен в мае.

"Это будет отраслевая позиция очень мощного, огромного профессионального блока для того, чтобы наши правительства могли вносить какие-то изменения в действующее законодательство", - отмечает глава РСТИ.

Что касается других итогов мероприятия, в рамках конгресса было подписано соглашение о сотрудничестве между АНО "Проектный офис индустрии организации мероприятий" и РСТИ.

"Уверена, что наше сотрудничество будет способствовать развитию рынка и увеличению количества MICE-мероприятий в обеих странах. Планируется участие белорусских компаний и площадок в отраслевой Премии Russian Business Travel&MICE AWARD 2024, что позволит регионам Беларуси выйти на российский рынок и предлагать свои услуги для деловых туристов", - отмечает исполнительный директор АНО Наталья Евневич.

На полях конгресса туроператоры двух стран также договорились о единогласном решении несения ответственности и фактически понесенных затратах при учетах в спорах и судах. Это разделение ответственности между туроператором и турагентом, когда каждый участник отвечает только за свою часть турпродукта. Для туристов подписание соглашения будет означать, что в судебных разбирательствах их ждет одинаковое решение в судах России и Белоруссии.

В сентябре этого года в России реализуется одна из инициатив, озвученных на первом российско-белорусском туристическом конгрессе, который прошел в прошлом году. Для отечественных компаний будет инициирована отмена международной лицензии при продаже белорусских турпродуктов. Это облегчит выездной туризм из России в Беларусь и даст россиянам более широкий охват предложений союзного государства, повысив их доступность.